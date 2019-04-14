"Голден Стэйт" с победы начал серию с "Клипперс", Карри набрал 38 очков

"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" в первом матче серии первого раунда плей-оф НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стеф Карри, который набрал 38 очков и сделал 15 подборов. Форвард Кевин Дюрант набрал 23 очка.

Следующая игра состоится 16 апреля на паркете "Голден Стэйт".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Голден Стэйт" - "Клипперс" - 121:104 (36:27, 33:29, 29:23, 23:25)

Г: Карри (38+15 подборов), Дюрант (23), Грин (17).

К: Харрелл (26), Уильямс (25), Гилгеос-Александр (18).