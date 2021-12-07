Йокич обошел Берда и вышел на восьмое место по числу трипл-даблов в НБА

Центровой «Далласа» Никола Йокич вышел на восьмое место по количеству трипл-даблов в истории НБА. По этому показателю он обошел легендарного Ларри Берда, сообщает пресс-служба лиги.

Йокич в матче против «Чикаго» (97:107) набрал 17 очков, сделал 12 подборов и отдал 15 результативных передач. 26-летний серб оформил 60-й трипл-дабл в карьере.

Лидирует по этому показателю в истории лиги американец Расселл Уэстбрук (189).