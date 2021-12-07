Йокич обошел Берда и вышел на восьмое место по числу трипл-даблов в НБА
Центровой «Далласа» Никола Йокич вышел на восьмое место по количеству трипл-даблов в истории НБА. По этому показателю он обошел легендарного Ларри Берда, сообщает пресс-служба лиги.
Йокич в матче против «Чикаго» (97:107) набрал 17 очков, сделал 12 подборов и отдал 15 результативных передач. 26-летний серб оформил 60-й трипл-дабл в карьере.
Лидирует по этому показателю в истории лиги американец Расселл Уэстбрук (189).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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