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Йокич обошел Берда и вышел на восьмое место по числу трипл-даблов в НБА

10:17
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Центровой «Далласа» Никола Йокич вышел на восьмое место по количеству трипл-даблов в истории НБА. По этому показателю он обошел легендарного Ларри Берда, сообщает пресс-служба лиги.

Йокич в матче против «Чикаго» (97:107) набрал 17 очков, сделал 12 подборов и отдал 15 результативных передач. 26-летний серб оформил 60-й трипл-дабл в карьере.

Лидирует по этому показателю в истории лиги американец Расселл Уэстбрук (189).

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Иван Шитик все материалы автора
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