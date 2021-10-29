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«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Мемфису»

07:46

«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА. «Уорриорз» потерпели первое поражение в этом сезоне после четырех побед кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 36 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 101:104 OT (37:20, 18:25, 24:28, 19:25, 3:6)

Г: Кэрри (36), Уиггинс (16), Ли (14).

М: Морэнт (30), Бэйн (19), Джарен Джексон (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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