«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Мемфису»
«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА. «Уорриорз» потерпели первое поражение в этом сезоне после четырех побед кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 36 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 101:104 OT (37:20, 18:25, 24:28, 19:25, 3:6)
Г: Кэрри (36), Уиггинс (16), Ли (14).
М: Морэнт (30), Бэйн (19), Джарен Джексон (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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