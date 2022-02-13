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«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Финикс» разгромил «Орландо»

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА
Иван Торопцев
Корреспондент

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 33 очка. «Лейкерс» потерпели третье поражение подряд.

В параллельном матче «Финикс» разгромил «Орландо» — 132:105.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Лейкерс» — 117:115 (32:26, 33:36, 30:32, 22:21)

Г: Томпсон (33), Карри (24), Уиггинс (19)

Л: Джеймс (26 + 14 подборов), Уэстбрук (19), Хортон-Такер (17)

13 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Финикс» — «Орландо» — 132:105 (36:26, 31:27, 33:25, 32:27)

Ф: Букер (26), Эйтон (17 + 10 подборов), Бриджес, Крэйг (оба — 14)

О: Саггс (20 + 10 передач), Энтони (17), Океке (15 + 10 подборов)

13 февраля. Финикс. «Footprint Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Орландо Мэджик
БК Финикс Санс
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