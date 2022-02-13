45 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»

«Даллас» проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:99.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 45 очков.

«Клипперс» прервали серию из 3 поражений подряд. Отметим, что позавчера команда из Лос-Анджелеса проиграла «Далласу» со счетом 105:112. В этом матче разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич набрал 51 очко.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Клипперс» — 97:99 (26:23, 22:26, 19:21, 30:29)

Д: Дончич (45 + 15 подборов), Брансон (22), Буллок (17)

К: Джексон (24), Манн (21), Моррис (20)