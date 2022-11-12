«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд», Карри набрал 40 очков

«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:101.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 40 очков. Защитнику «Кливленда» Доновану Митчеллу не хватило одной передачи до трипл-дабла — баскетболист набрал 28 очков, а также сделал 10 подборов и 9 ассистов.

В параллельной встрече «Мемфис» победил «Миннесоту» — 114:103.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 106:101 (25:25, 23:27, 26:27, 32:22)

Г: Карри (40), Уиггинс (20), Пул (18)

К: Митчелл (29 + 10 подборов + 9 передач), Мобли (20 + 12 подборов), Гарленд (15)

«Мемфис» — «Миннесота» — 114:103 (33:30, 39:33, 24:21, 18:19)

Мем: Морант (28 + 10 подборов), Бэйн (24), Брукс (21)

Мин: Эдвардс (28), Гобер, Макдэниелс (оба — 15)