Защитник «Денвера» Моррис принес команде победу над «Голден Стэйт» трехочковым на последней секунде матча
«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:116.
Победный бросок исполнил защитник «Наггетс» Монте Моррис, который реализовал трехочковый на последней секунде четвертой четверти.
MONTE MORRIS KNOCKS DOWN THE #TissotBuzzerBeater, WINNING IT FOR THE @nuggets! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/oYHsygvuUK— NBA (@NBA) February 17, 2022
В параллельной встрече «Лейкерс» победили «Юту», несмотря на травму форварда Энтони Дэвиса.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 116:117 (33:25, 30:29, 23:24, 30:39)
Г: Карри (25), Томпсон (16), Пул (15)
Д: Йокич (35 + 17 подборов), Форбс (22), Моррис (13)
17 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Лейкерс» — «Юта» — 106:101 (27:27, 19:26, 25:26, 35:22)
Л: Джеймс (33), Дэвис, Уэстбрук (оба — 17)
Ю: Митчелл (37), Богданович (15), Кларксон (13)
17 февраля. Лос-Анджелес. «Staples Center».