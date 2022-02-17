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Сегодня, 08:44

Защитник «Денвера» Моррис принес команде победу над «Голден Стэйт» трехочковым на последней секунде матча

«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» благодаря трехочковому броску на последней секунде матча
Иван Торопцев
Корреспондент

«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:116.

Победный бросок исполнил защитник «Наггетс» Монте Моррис, который реализовал трехочковый на последней секунде четвертой четверти.

В параллельной встрече «Лейкерс» победили «Юту», несмотря на травму форварда Энтони Дэвиса.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 116:117 (33:25, 30:29, 23:24, 30:39)

Г: Карри (25), Томпсон (16), Пул (15)

Д: Йокич (35 + 17 подборов), Форбс (22), Моррис (13)

17 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Лейкерс» — «Юта» — 106:101 (27:27, 19:26, 25:26, 35:22)

Л: Джеймс (33), Дэвис, Уэстбрук (оба — 17)

Ю: Митчелл (37), Богданович (15), Кларксон (13)

17 февраля. Лос-Анджелес. «Staples Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
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