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Сегодня, 03:17

Дэвис пропустит минимум две недели из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Дэвис.
Фото Instagram

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты» (106:101). Он повредил голеностопный сустав правой ноги, когда приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера. Покинуть паркет ему удалось лишь с посторонней помощью.

Как сообщает ESPN, 28-летнему американцу был сделан ренгтен — перелома нет. В пятницу ему предстоит пройти МРТ.

Впереди у Дэвиса курс восстановления, который продлится около двух недель. После перерыва на Матч звезд НБА игрок пройдет повторное обследование, после кторого станут известны точные сроки восстановления.

В этом сезоне Дэвис сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 23,1 очка, 9,7 подбора и 2,9 передачи.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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