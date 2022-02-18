Дэвис пропустит минимум две недели из-за травмы

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты» (106:101). Он повредил голеностопный сустав правой ноги, когда приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера. Покинуть паркет ему удалось лишь с посторонней помощью.

Как сообщает ESPN, 28-летнему американцу был сделан ренгтен — перелома нет. В пятницу ему предстоит пройти МРТ.

Впереди у Дэвиса курс восстановления, который продлится около двух недель. После перерыва на Матч звезд НБА игрок пройдет повторное обследование, после кторого станут известны точные сроки восстановления.

В этом сезоне Дэвис сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 23,1 очка, 9,7 подбора и 2,9 передачи.