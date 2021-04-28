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«Даллас» разгромил «Голден Стэйт» с разностью в 30 очков

06:58
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«Даллас» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 39 очков. «Даллас» идет на 6-м месте в таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» занимает 10-ю строчку.

В параллельном матче «Хьюстон» проиграл «Миннесоте» — 107:114.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 103:133 (12:36, 17:26, 35:41, 39:30)

Г: Карри (27), Мюлдер (26), Уиггинс (15)

Д: Дончич (39), Мелли, Финни-Смит, Хардуэй (все трое — 13)

«Хьюстон» — «Миннесота» — 107:114 (23:28, 27:31, 29:19, 28:36)

Х: Олиник (28), Вуд (24 + 18 подборов), Тэйт (20)

М: Таунс (31), Эрнангомес (22), Эдвардс (19)

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