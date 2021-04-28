«Бруклин» обеспечил себе место в плей-офф НБА

«Бруклин» обеспечил себе участие в плей-офф НБА.

После победы над «Торонто» (116:103) «Нетс» стали первой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе участие в матчах на вылет.

The East has its first playoff team.



YOUR ???????? ????. pic.twitter.com/HUp3VAiiqN — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 28, 2021

«Бруклин» лидирует в таблице Восточной конференции, на счету команды Стива Нэша 42 победы и 20 поражений.