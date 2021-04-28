«Бруклин» обеспечил себе место в плей-офф НБА
07:12
«Бруклин» обеспечил себе участие в плей-офф НБА.
После победы над «Торонто» (116:103) «Нетс» стали первой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе участие в матчах на вылет.
The East has its first playoff team.— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 28, 2021
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«Бруклин» лидирует в таблице Восточной конференции, на счету команды Стива Нэша 42 победы и 20 поражений.
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