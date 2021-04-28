«Бруклин» продлил победную серию, обыграв «Торонто»
05:09
«Торонто» проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА (103:116). «Нетс» одержали третью победу кряду.
«Бруклин» лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 12-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Бруклин» — 103:116 (28:26, 24:30, 31:24, 20:36)
Т: Лаури (24), Ануноби (21), Берч (13 + 14 подборов), Флинн (13).
Б: Грин (22 + 8 подборов), Дюрэнт (17 + 10 подборов), Гриффин (17).
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