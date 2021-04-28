Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бруклин» продлил победную серию, обыграв «Торонто»

05:09

«Торонто» проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА (103:116). «Нетс» одержали третью победу кряду.

«Бруклин» лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бруклин» — 103:116 (28:26, 24:30, 31:24, 20:36)

Т: Лаури (24), Ануноби (21), Берч (13 + 14 подборов), Флинн (13).

Б: Грин (22 + 8 подборов), Дюрэнт (17 + 10 подборов), Гриффин (17).

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Теперь Россия на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк и упустили победу
Пьяный дебош или месть спецслужб? Загадка смерти советской конькобежки Артамоновой
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд