Леброн Джеймс в следующем сезоне сменит игровой номер

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс намерен сменить игровой номер. В следующем сезоне он будет играть под 6-м номером, а не под привычным 23-м, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

«Финикс» победил «Лейкерс» Леброна Джеймса в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 113:100 (4-2).

36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.

До серии с «Санз» Джеймс имел результат 14-0 в сериях первого раунда. Ранее он играл в плей-офф в составе «Кливленда» (9-0 в первом раунде), «Майами» (4-0) и «Лейкерс» в сезоне-2019/20 (1-0).

Джеймс выступал под 6-м номером за «Майами», с которым он выиграл два чемпионата (2012, 2013). Затем он снова взял себе 23-й, когда вернулся в «Кливленд» и завоевал титул в 2016 году. Присоединившись к «Лейкерс», Леброн решил играть под 23-м номером.