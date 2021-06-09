Леброн Джеймс в следующем сезоне сменит игровой номер
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс намерен сменить игровой номер. В следующем сезоне он будет играть под 6-м номером, а не под привычным 23-м, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
«Финикс» победил «Лейкерс» Леброна Джеймса в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 113:100 (4-2).
36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.
До серии с «Санз» Джеймс имел результат 14-0 в сериях первого раунда. Ранее он играл в плей-офф в составе «Кливленда» (9-0 в первом раунде), «Майами» (4-0) и «Лейкерс» в сезоне-2019/20 (1-0).
Джеймс выступал под 6-м номером за «Майами», с которым он выиграл два чемпионата (2012, 2013). Затем он снова взял себе 23-й, когда вернулся в «Кливленд» и завоевал титул в 2016 году. Присоединившись к «Лейкерс», Леброн решил играть под 23-м номером.
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