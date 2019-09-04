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Форвард «Бруклина» арестован за нападение на свою девушку

00:46
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Форвард «Бруклина» Родион Куруц был арестован по обвинению в том, что душил свою девушку во время ссоры, сообщает NY Daily News. Инцидент произошел в конце июня — словесная перепалка между возлюбленными накалилась до предела, в результате чего 21-летний американец ударил девушку, схватил за горло и начал душить. После этого пара рассталась.

Игрока выпустили под залог. Судебное заседание по делу состоится 21 октября.

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