Форвард «Бруклина» арестован за нападение на свою девушку

Форвард «Бруклина» Родион Куруц был арестован по обвинению в том, что душил свою девушку во время ссоры, сообщает NY Daily News. Инцидент произошел в конце июня — словесная перепалка между возлюбленными накалилась до предела, в результате чего 21-летний американец ударил девушку, схватил за горло и начал душить. После этого пара рассталась.

Игрока выпустили под залог. Судебное заседание по делу состоится 21 октября.