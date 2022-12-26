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Зак Лавин опроверг слухи о том, что он хочет покинуть «Чикаго»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин опроверг слухи о том, что он хочет покинуть команду.

«Я не делал никаких заявлений. У нас очень сплоченный коллектив. Эта информация не исходила ни от меня, ни от Демара Дерозана или Николы Вучевича. Не понимаю, почему все стали приписывать мне какие-то слова, которые я не произносил», — приводит Heavy слова Лавина.

Ранее появилась информация о том, что 27-летний американец недоволен результатами «Буллз» и пытается добиться обмена в «Лейкерс».

Зак Лавин выступает за «Чикаго» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 28 матчах и набирает в среднем 22,1 очка, 4,4 подбора и 4,2 ассиста за игру.

БК Чикаго Буллз
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