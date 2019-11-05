Форвард «Атланты» дисквалифицирован на 25 матчей за использование гормона роста

Форвард «Атланты» Джон Коллинз дисквалифицирован на 25 матчей в связи с нарушением антидопинговой программы. Он провалил допинг-тест на использование гормона роста.

— Хочу извиниться за эту ситуацию перед моими товарищами по команде, организацией, болельщиками и сообществом, — цитирует Коллинза ESPN. - Невероятно разочарован, что поставил всех нас в такое положение. Я принял что-то, в чем оказалось запрещенное вещество. Планирую обжаловать дисквалификацию в арбитраже, чтобы мог вернуться как можно скорее.

Это третий подобный случай на старте сезона. Ранее дисквалификации получил центровой «Финикса» Деандре Эйтон и форвард «Бруклина» Уилсон Чендлер.

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