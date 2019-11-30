«Финикс» потерпел третье поражение кряду

«Финикс» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (113:120). Для «Санс» это третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Даллас» — 113:120 (25:31, 25:22, 39:36, 24:31)

Ф: Убре (22 + 10 подборов), Рубио (21), Букер (18).

Д: Дончич (42 + 11 передач), Хардуэй (26), Карри (11).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей