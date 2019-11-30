Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Финикс» потерпел третье поражение кряду

07:41
Теги:

«Финикс» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (113:120). Для «Санс» это третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Даллас» — 113:120 (25:31, 25:22, 39:36, 24:31)

Ф: Убре (22 + 10 подборов), Рубио (21), Букер (18).

Д: Дончич (42 + 11 передач), Хардуэй (26), Карри (11).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир