«Финикс» объявил о переходе Кевина Дюрэнта

«Финикс» официально объявил о переходе форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

«Нетс» получили форвардов Микэла Бриджеса, Кэмерона Джонсона и Джэя Краудера, а также 4 драфт-пика «Финикса» первого раунда (в 2023, 2025, 2027 и 2029 годах) и дополнительную компенсацию на драфте.

Помимо Дюранта, в «Финикс» из «Бруклина» перешел форвард Ти Джей Уоррен.

«Мы рады приветствовать Кевина и Ти Джея в «Финиксе». Они оба являются динамичными бомбардирами и теми, кто любит конкуренцию.Они сделают нас сильнее, мы очень рады этому», — сказал президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Джеймс Джонс.

Дюрэнт является 2-кратным чемпионом и 2-кратным лучшим игроком финала НБА. В 2014 году он был признан лучшим игроком сезона. Форвард 13 раз вызывался на Матч всех звезд НБА.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрэнт набирает в среднем 29,7 очка за игру, а также делает 6,7 подбора и 5,3 передачи за матч.