Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 11:52

«Лейкерс» объявили об обмене Уэстбрука в «Юту» — обратно придет Д'Анджело Расселл из «Миннесоты»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Лейкерс» официально объявили об обмене разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту». Уэстбрук, а также форвард команды из Лос-Анджелеса Хуан Тоскано-Андерсон и центровой Дэмиан Джонс продолжат карьеру в «Юте», также «Джаз» получат от «Лейкерс» драфт-пик 1-го раунда в 2027 году (защищен в топ-4).

В «Миннесоту» перейдут защитники «Юты» Майк Конли, Никейл Александер-Уокер и пик 2-го раунда.

«Лейкерс» получат от «Тимбервулвз» разыгрывающего Д'Анджело Расселла, а также форвардов Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Юта Джаз
Рассел Уэстбрук
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Финикс» объявил о переходе Кевина Дюрэнта
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости