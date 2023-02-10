«Лейкерс» объявили об обмене Уэстбрука в «Юту» — обратно придет Д'Анджело Расселл из «Миннесоты»

«Лейкерс» официально объявили об обмене разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту». Уэстбрук, а также форвард команды из Лос-Анджелеса Хуан Тоскано-Андерсон и центровой Дэмиан Джонс продолжат карьеру в «Юте», также «Джаз» получат от «Лейкерс» драфт-пик 1-го раунда в 2027 году (защищен в топ-4).

В «Миннесоту» перейдут защитники «Юты» Майк Конли, Никейл Александер-Уокер и пик 2-го раунда.

«Лейкерс» получат от «Тимбервулвз» разыгрывающего Д'Анджело Расселла, а также форвардов Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.