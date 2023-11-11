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Сегодня, 09:02

«Лейкерс» обыграли «Фининкс», у Леброна дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Финикс» со счетом 122:119.

Самым результативным на паркете стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 38 очков. У форварда команды из Лос-Анджелеса Леброна Джеймса 32 очка и 11 подборов.

После этого матча «Лейкерс» и «Финикс» с 4 победами занимают 9-е и 8-е места в Западной конференции соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «ЛА Лейкерс» — 119:122 (34:25, 29:30, 33:34, 23:33)

«Сакраменто» — «Оклахома» — 105:98 (34:20, 19:22, 22:28, 30:28)

11 ноября.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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