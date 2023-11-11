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Сегодня, 07:17

44 очка Дончича помогли «Далласу» обыграть «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Дончич.
Фото USA Today Sports

«Даллас» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:126. Команда из Лос-Анджелеса потерпела четвертое поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка.

«Даллас» с результатом 7-2 занимает 2-е место в Западной конференции. «Клипперс» идут на 10-й строчке — 3-5.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Клипперс» — 144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37)

Д: Дончич (44), Ирвинг (27), Хардуэй (17), Д. Джонс (11 + 10 подборов), Харди (11).

К: Леонард (26), Хайлэнд (17), Уэстбрук (14), Харден (14), Зубац (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Лука Дончич
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