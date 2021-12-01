«Финикс» обыграл «Голден Стэйт» и одержал 17-ю победу подряд, «Лейкерс» выиграл у «Сакраменто»
«Финикс» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96.
«Санз» продлили свою серию побед до 17 встреч подряд. В последний раз «Финикс» проигрывал 28 октября, тогда команда уступила «Сакраменто» (107:110).
В параллельных матчах «Детройт» проиграл «Портленду», а «Лейкерс» обыграли «Сакраменто».
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Голден Стэйт» — 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18)
Ф: Эйтон (24 + 10 подборов), Пол (15 + 11 передач), Джонсон (14)
Г: Пул (28), Портер (16), Карри (11)
1 декабря. Финикс. «Footprint Center».
«Сакраменто» — «Лейкерс» — 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30)
С: Холмс (27), Фокс (17), Мету (14 + 11 подборов)
Л: Дэвис (25), Уэстбрук (23), Монк (22)
1 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
«Портленд» — «Детройт» — 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)
П: Макколлум (28), Маклемор (17), Нуркич (13)
Д: Каннингем (26), Стюарт (15 + 14 подборов), Грант (14)
1 декабря. Портленд. «Moda Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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