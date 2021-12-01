Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Финикс» обыграл «Голден Стэйт» и одержал 17-ю победу подряд, «Лейкерс» выиграл у «Сакраменто»

08:38
Теги:

«Финикс» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96.

«Санз» продлили свою серию побед до 17 встреч подряд. В последний раз «Финикс» проигрывал 28 октября, тогда команда уступила «Сакраменто» (107:110).

В параллельных матчах «Детройт» проиграл «Портленду», а «Лейкерс» обыграли «Сакраменто».

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18)

Ф: Эйтон (24 + 10 подборов), Пол (15 + 11 передач), Джонсон (14)

Г: Пул (28), Портер (16), Карри (11)

1 декабря. Финикс. «Footprint Center».

«Сакраменто» — «Лейкерс» — 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30)

С: Холмс (27), Фокс (17), Мету (14 + 11 подборов)

Л: Дэвис (25), Уэстбрук (23), Монк (22)

1 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Портленд» — «Детройт» — 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)

П: Макколлум (28), Маклемор (17), Нуркич (13)

Д: Каннингем (26), Стюарт (15 + 14 подборов), Грант (14)

1 декабря. Портленд. «Moda Center».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Украина заочно осудила замглавкома Тихоокеанским флотом РФ
0