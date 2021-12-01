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Леброн Джеймс попал в протокол НБА по коронавирусу и пропустит около двух недель

08:46
Леброн Джеймс. Фото Instagram
Леброн Джеймс. Фото Instagram
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс попал под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Баскетболисты НБА попадают в протокол безопасности в случае, если они сдали положительный или сомнительный тест на коронавирус, а также по причине контакта с зараженным человеком. В связи с этим Леброн пропустит как минимум 10 дней.

В сезоне-2021/22 36-летний Джеймс принял участие в 11 матчах «Лейкерс» из 23, набирая в среднем 25,8 очка, 5,2 подбора и 6,8 ассиста за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное