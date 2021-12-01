Леброн Джеймс попал в протокол НБА по коронавирусу и пропустит около двух недель
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс попал под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.
Баскетболисты НБА попадают в протокол безопасности в случае, если они сдали положительный или сомнительный тест на коронавирус, а также по причине контакта с зараженным человеком. В связи с этим Леброн пропустит как минимум 10 дней.
The Lakers say that LeBron James has entered the health and safety protocols and is out for tonight's game in Sacramento.— Dave McMenamin (@mcten) November 30, 2021
В сезоне-2021/22 36-летний Джеймс принял участие в 11 матчах «Лейкерс» из 23, набирая в среднем 25,8 очка, 5,2 подбора и 6,8 ассиста за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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