Дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» переиграть «Нью-Йорк»
«Бруклин» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:110. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, набравший 34 очка и сделавший 10 подборов.
«Торонто» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 91:98. «Рэпторз» потерпели третье поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26)
Б: Харден (34 + 10 подборов), Дюрант (27), Томас (12).
Н: Беркс (25), Рэндл (24), Роуз (16).
«Торонто» — «Мемфис» — 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)
Т: Сиакам (20), Барнс (19), Ванвлит (15).
М: Джарен Джексон (25), Бэйн (23), Брукс (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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