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Дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» переиграть «Нью-Йорк»

06:12
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«Бруклин» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:110. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, набравший 34 очка и сделавший 10 подборов.

«Торонто» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 91:98. «Рэпторз» потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26)

Б: Харден (34 + 10 подборов), Дюрант (27), Томас (12).

Н: Беркс (25), Рэндл (24), Роуз (16).

«Торонто» — «Мемфис» — 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)

Т: Сиакам (20), Барнс (19), Ванвлит (15).

М: Джарен Джексон (25), Бэйн (23), Брукс (17).

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Евгений Козинов все материалы автора
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