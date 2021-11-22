«Феникс» обыграл «Денвер», «Чикаго» дома переиграл «Нью-Йорк»
«Феникс» обыграл «Денвер» (126:97) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, «Чикаго» дома переиграл «Нью-Йорк» (109:103).
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Денвер» — 126:97 (48:28, 25:32, 27:18, 26:19)
22 ноября. Финикс. «Footprint Center».
«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 109:103 (25:20, 26:25, 21:29, 37:29)
22 ноября. Чикаго. «United Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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