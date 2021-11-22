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«Феникс» обыграл «Денвер», «Чикаго» дома переиграл «Нью-Йорк»

«Феникс» и «Чикаго» обыграли своих соперников в НБА
06:34

«Феникс» обыграл «Денвер» (126:97) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, «Чикаго» дома переиграл «Нью-Йорк» (109:103).

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Регулярный сезон

«Финикс» — «Денвер» — 126:97 (48:28, 25:32, 27:18, 26:19)

22 ноября. Финикс. «Footprint Center».

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 109:103 (25:20, 26:25, 21:29, 37:29)

22 ноября. Чикаго. «United Center».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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