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Дабл-даблы Дэвиса и Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Детройтом»

05:18
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Детройт» со счетом 121:116.

Самым результативным на паркете стал форвард «Пистонс» Джереми Грант, набравший 36 очков. Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 30 очков и сделал 10 подборов, у защитника Рассела Уэстбрука 26 очков и 10 передач.

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Сергей Разин все материалы автора
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