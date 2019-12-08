«Филадельфия» разгромила «Кливленд», «Индиана» одолела «Нью-Йорк»

«Филадельфия» (16-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Кливленд» (5-17) — 141:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Бен Симмонс, набравший 34 очка.

В параллельной встрече «Нью-Йорк» (4-19) в первом матче после отставки Дэвида Фицдейла дома уступил «Индиане» (15-8) — 103:104.

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