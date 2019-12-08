Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Филадельфия» разгромила «Кливленд», «Индиана» одолела «Нью-Йорк»

06:00
Теги:

«Филадельфия» (16-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Кливленд» (5-17) — 141:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Бен Симмонс, набравший 34 очка.

В параллельной встрече «Нью-Йорк» (4-19) в первом матче после отставки Дэвида Фицдейла дома уступил «Индиане» (15-8) — 103:104.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир