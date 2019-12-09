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«Филадельфия» победила «Торонто», «Майами» в овертайме обыграл «Чикаго»

05:03
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«Филадельфия» (17-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Торонто» (15-7) — 110:104. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Тобиас Харрис, набравший 26 очков.

В параллельном матче «Майами» (17-6) в овертайме победил «Чикаго» (8-16) — 108:105. 25 очков набрал новичок «Хит» Тайлер Хирро.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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