«Филадельфия» обыграла «Орландо», Карри и Эмбиид набрали по 21 очку

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Орландо» со счетом 116:92 (38:22, 37:18, 23:29, 18:23).

Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Сет Карри, набравший 21 очко. Столько же набрал его партнер Джоэл Эмбиид.

«Филадельфия» с 4 победами в 5 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Орландо» с такими же показателями — на третьей строчке.

НБА. Регулярный сезон

«Индиана» — «Кливленд» — 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31)

«Вашингтон» — «Чикаго» — 130:133 (41:35, 27:36, 32:36, 30:26)

«Орландо» — «Филадельфия» — 92:116 (22:38, 18:37, 29:23, 23:18)

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 122:119 (32:33, 31:26, 24:27, 35:33)

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 100:83 (22:18, 20:24, 29:22, 29:19)

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 80:113 (28:32, 19:26, 26:27, 7:28)

«Юта» — «Финикс» — 95:106 (22:21, 18:32, 30:30, 25:23)