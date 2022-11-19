«Филадельфия» обыграла «Милуоки». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Филадельфия» выиграла у «Милуоки» (110:102) в матче регулярного чемпионата НБА. Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл.

В других встречах «Кливленд» в овертайме обыграл «Шарлотт» (132:122), «Мемфис» переиграл «Оклахому» (121:110), «Хьюстон» на своем паркете проиграл «Индиане» (91:99), «Даллас» разгромил «Денвер» (127:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Шарлотт» — 132:122 2ОТ (28:14, 30:32, 24:24, 23:35, 15:15, 12:2)

К: Гарлэнд (41), Митчелл (34), Мобли (21 + 18 подборов), Аллен (20 + 12 подборов).

Ш: Убре (34), Розир (28), Вашингтон (28 + 10 подборов), Хэйворд (13), Ричардс (13 + 14 подборов).

«Филадельфия» — «Милуоки» — 110:102 (24:34, 31:28, 34:22, 21:18)

Ф: Эмбиид (32 + 11 подборов), Макси (24), Ньянг (17), Милтон (15).

М: Я. Адетокунбо (25 + 14 подборов), Портис (21 + 11 подборов), Б. Лопес (15).

«Чикаго» — «Орландо» — 107:108 (24:37, 28:29, 27:21, 28:21)

Ч: Дерозан (41), Вучевич (14 + 16 подборов), Досунму (13).

О: Картер (21), Саггс (20), Ф. Вагнер (20), Бол (15 + 10 подборов).

«Мемфис» — «Оклахома» — 121:110 (33:28, 30:31, 29:24, 29:27)

М: Джарен Джексон (25 + 12 подборов), Морэнт (19 + 11 передач), Кончар (19 + 10 подборов).

О: Гидди (20 + 11 передач), Уильямс (16), Гилджес-Александер (15).

«Хьюстон» — «Индиана» — 91:99 (25:10, 25:35, 20:26, 21:28)

Х: Гордон (23), Грин (16), Смит (12), Мартин (12).

И: Халибертон (19), Тернер (17), Матурин (15).

«Даллас» — «Денвер» — 127:99 (29:27, 44:28, 32:28, 22:16)

Дал: Дончич (33 + 12 подборов + 11 передач), Вуд (28), Динуидди (15).

Ден: Браун (18), Колдуэлл-Поуп (18), Хайлэнд (17).

«Нью-Орлеан» — «Бостон» — 109:117 (25:40, 32:27, 21:22, 31:28)

Н: Ингрэм (25), Макколлум (18), Джонс (17), Нэнс (16).

Б: Браун (27 + 10 подборов), Уайт (26), Тейтум (19 + 10 передач), Хорфорд (18).