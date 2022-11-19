Дончич сделал 50-й трипл-дабл в НБА. Лишь один игрок в истории лиги достиг этой отметки быстрее него

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера» (127:99).

23-летний словенец набрал 33 очка, а также сделал 12 подборов и 11 передач.

Дончич сделал 50-й трипл-дабл в НБА в 278-й игре в лиге. Лишь один игрок достиг этой отметки быстрее — Оскар Робертсон, выступавший с 1960 по 1974 год, сделал 50 трипл-даблов за 111 матчей. Третье место в списке занимает бывший разыгрывающий «Лейкерс» Мэджик Джонсон с 279 матчами.

Также Дончич поднялся на десятое место по числу трипл-даблов в истории НБА. Девятую строчку занимает Ларри Берд (59), рекорд принадлежит Расселлу Уэстбруку (194).