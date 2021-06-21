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«Атланта» в седьмом матче победила «Филадельфию» и вышла в полуфинал плей-офф НБА

05:39
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«Атланта» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграла «Филадельфию» со счетом 103:96.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко и сделавший 11 передач.

«Атланта» победила «Филадельфию» со счетом 4-3 в серии и вышла в полуфинал плей-офф НБА, где встретится с «Милуоки».

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