Дюрант готов выступить за сборную США на Олимпиаде
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант готов выступить в составе сборной США на Олимпиаде в Токио, сообщает в Twitter журналист Шэмс Чарания.
Дюрант установил рекорд по количеству набранных очков в седьмых матчах серий плей-офф НБА. В решающем матче серии второго раунда Востока с «Милуоки» он отметился 48 набранными очками.
При этом «Нетс» уступили со счетом 111:115 ОТ (3-4 в серии) и прекратили свое выступление в турнире.
Ранее о готовности помочь национальной команде этим летом заявили Девин Букер («Финикс»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Брэдли Бил («Вашингтон).
Тренировочный лагерь сборной США начнется 6 июля в Лас-Вегасе. Состав команды должен быть определен к концу июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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