Дюрант готов выступить за сборную США на Олимпиаде

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант готов выступить в составе сборной США на Олимпиаде в Токио, сообщает в Twitter журналист Шэмс Чарания.

Дюрант установил рекорд по количеству набранных очков в седьмых матчах серий плей-офф НБА. В решающем матче серии второго раунда Востока с «Милуоки» он отметился 48 набранными очками.

При этом «Нетс» уступили со счетом 111:115 ОТ (3-4 в серии) и прекратили свое выступление в турнире.

Ранее о готовности помочь национальной команде этим летом заявили Девин Букер («Финикс»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Брэдли Бил («Вашингтон).

Тренировочный лагерь сборной США начнется 6 июля в Лас-Вегасе. Состав команды должен быть определен к концу июня.