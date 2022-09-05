«Бостон» может получить 3,2 миллиона долларов исключения из-за травмированного Галлинари

Форвард «Бостона» Данило Галлинари из-за полученного разрыва передней крестообразной связки левого колена рискует пропустить весь сезон-2023/23 в НБА.

«Селтикс» могут подать в лигу заявку на исключение травмированного игрока на сумму 3,2 миллиона долларов.

34-летний итальянец получил травму в матче квалификации чемпионата мира против сборной Грузии.

В прошлом сезоне Галлинари выступал за «Аталанту». Он сыграл в 68 матчах, набирая в среднем по 11,8 очка, делая 4,6 подбора и 1,5 передачи.