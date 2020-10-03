Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис сравнил свою связку с Леброном Джеймсом с дуэтом Коби Брайанта и Шакила О'Нила.

— Коби и Шак были неэгоистичными игроками, у обоих был дух соперничества, — приводит пресс-служба НБА слова Дэвиса. — Думаю, мы с Леброном такие же. Мы хотим побеждать вне зависимости от обстоятельств, мы стараемся сделать все, чтобы наша команда победила. Леброн — это Коби, потому что он постоянно с мячом, а я — Шак, потому что играю в трехсекундной зоне.

Ранее «Лейкерс» победили «Майами» (124:114) во втором матче финальной серии плей-офф НБА и повели в серии со счетом 2-0.