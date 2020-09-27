Энтони Дэвис: «Леброн чувствует, что подведет меня, если «Лейкерс» не станут чемпионами, а я подведу его»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал выход своей команды в финальную серию плей-офф НБА.

— Когда я только пришел в «Лейкерс», Леброн сказал, что хочет помочь мне выиграть мой первый чемпионский перстень, — приводит SportsNet слова Дэвиса. — Я сказал ему, что хочу вернуть его в финал. В прошлом году у Леброна не получилось, ему помешала травма. Я постоянно говорил ему, что мы поддержим друг друга. Особенно в таких ситуациях, как в пятом матче с «Денвером». Один мажет несколько бросков — другой берет дело под контроль. Так было в каждой серии плей-офф. Мы не хотим подводить друг друга, мы здесь, чтобы выиграть чемпионат. Нужно еще четыре победы.

Леброн берет ответственность на себя, он чувствует, что подведет меня, если мы не станем чемпионами, а я чувствую, что подведу его. Мы подведем всю команду. Не хочется испытывать это чувство.

«I tell him all the time, I got your back you got my back.» @AntDavis23 on @KingJames taking over in the fourth and what makes him so special. pic.twitter.com/FA2ydanidr — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) September 27, 2020

В финальной серии-плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют против победителя финала Восточной конференции «Бостон» — «Майами» (счет в серии — 2-3).