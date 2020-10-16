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Джон Лукас является главным претендентом на пост главного тренера «Хьюстона»

15:20
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Джон Лукас является основным претендентом на пост главного тренера «Хьюстона», сообщает в Twitter инсайдер Марк Стайн.

Конкурентом Лукаса остается Джефф Ван Ганди, с которым «Рокитс» ранее провели повторное собеседование. Тайрон Лью, который также претендовал на должность, возглавил «Клипперс».

Контракт прежнего главного тренера «Рокитс» Майка Д'Антони истек по окончании сезона-19/20. Команда вылетела из плей-офф, проиграв «Лейкерс» во втором раунде (1-4).

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