Джон Лукас является главным претендентом на пост главного тренера «Хьюстона»

Джон Лукас является основным претендентом на пост главного тренера «Хьюстона», сообщает в Twitter инсайдер Марк Стайн.

Конкурентом Лукаса остается Джефф Ван Ганди, с которым «Рокитс» ранее провели повторное собеседование. Тайрон Лью, который также претендовал на должность, возглавил «Клипперс».

Контракт прежнего главного тренера «Рокитс» Майка Д'Антони истек по окончании сезона-19/20. Команда вылетела из плей-офф, проиграв «Лейкерс» во втором раунде (1-4).