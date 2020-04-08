Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум сообщил, что сдал отрицательный анализ на коронавирус, а также рассказал о встрече с двухлетним сыном, которого не мог увидеть до момента, пока не получил результаты теста на заражение.

— Я был очень рад, когда услышал, что мой анализ отрицательный, вздохнул с облегчением, — приводит официальный Twitter-аккаунт «Бостона» слова Тейтума. — Как только получил сообщение с результатом, сразу сел в машину и поехал к сыну. Не знаю, что он думал, пока меня не было. Мы разговаривали каждый день, каждый вечер. Его мать присылала мне видео, как он ходит. Сын давал ей телефон и повторял: «Папа! Папа! Можешь позвонить папе? Я хочу с ним поговорить». Он определенно сильно скучал и спрашивал, где я.

The first thing @jaytatum0 wanted to do after getting the all-clear from team doctors was go get his son ? pic.twitter.com/m9Qv4b5Z3B — Boston Celtics (@celtics) April 7, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 431 973 человека. Умерших — 82 096, выздоровевших — 302 209.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.