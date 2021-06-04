Леброн объяснил вылет «Лейкерс» из плей-офф: «Мы были истощены духовно и эмоционально»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что минувшее поражение «Финиксу» (100:113, 2-4) произошло из-за изнурения команды в связи с выполнением обязательных норм по соблюдению безопасности от заражения коронавирусом на матчах.

«Мне все время казалось, что с того самого момента, как мы очутились в «пузыре» до нынешней минуты, это было опустошительное время. «Лейкерс» были истощены ментально, психологически, духовно и эмоционально.

Конечно, каждая команда должна была иметь с этим дело. Но мы с «Майами» задержались в «пузыре» дольше всех остальных. А потом было это короткое межсезонье, после чего начался сезон. Это опустошило, истощило нас", — заявил Джеймс в интервью для ESPN.

«Лейкерс» в сезоне-2019/20 стали чемпионами в рамках рестара в «пузыре» Орландо. Во второй половине регулярного чемпионата Джеймс получил травму голеностопа и выбыл из строя.