Леброн объяснил вылет «Лейкерс» из плей-офф: «Мы были истощены духовно и эмоционально»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что минувшее поражение «Финиксу» (100:113, 2-4) произошло из-за изнурения команды в связи с выполнением обязательных норм по соблюдению безопасности от заражения коронавирусом на матчах.
«Мне все время казалось, что с того самого момента, как мы очутились в «пузыре» до нынешней минуты, это было опустошительное время. «Лейкерс» были истощены ментально, психологически, духовно и эмоционально.
Конечно, каждая команда должна была иметь с этим дело. Но мы с «Майами» задержались в «пузыре» дольше всех остальных. А потом было это короткое межсезонье, после чего начался сезон. Это опустошило, истощило нас", — заявил Джеймс в интервью для ESPN.
«Лейкерс» в сезоне-2019/20 стали чемпионами в рамках рестара в «пузыре» Орландо. Во второй половине регулярного чемпионата Джеймс получил травму голеностопа и выбыл из строя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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