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Джеймс Харден вышел на седьмое место по трипл-даблам в истории НБА

09:26
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден поднялся на седьмую строчку по трипл-даблам в истории НБА.

Сегодня, 6 ноября баскетболист набрал 13 очков, а также сделал 10 подборов и 10 ассистов в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (96:90). Теперь на счету Хардена 60 трипл-даблов — на один больше, чем у Ларри Берда (59).

Лидером по количеству трипл-даблов в истории НБА является защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук (185).

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Иван Торопцев все материалы автора
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