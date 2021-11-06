Джеймс Харден вышел на седьмое место по трипл-даблам в истории НБА
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден поднялся на седьмую строчку по трипл-даблам в истории НБА.
Сегодня, 6 ноября баскетболист набрал 13 очков, а также сделал 10 подборов и 10 ассистов в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (96:90). Теперь на счету Хардена 60 трипл-даблов — на один больше, чем у Ларри Берда (59).
Congrats to @JHarden13 of the @BrooklynNets for moving up to 7th on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! #NBA75 pic.twitter.com/xjHXaBSji1— NBA (@NBA) November 6, 2021
Лидером по количеству трипл-даблов в истории НБА является защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук (185).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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