Джей Ар Смит избил участника беспорядков в США. Тот разбил стекла его машины

Бывший игрок «Кливленда» Джей Ар Смит избил одного из участников беспорядков в Лос-Анджелесе. Белокожий человек разбил окна машины баскетболиста, после чего игрок догнал и избил его, сообщает Clutch Points.

Позже Смит записал видео, в котором объяснил, что напал на человека, который совершил акт вандализма.

Смит и его бывший партнер по «Кавальерс» Джордан Кларксон участвовали в протестах, которые прошли в субботу в Лос-Анджелесе.

В нескольких городах США проходят массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.