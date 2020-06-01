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Джей Ар Смит избил участника беспорядков в США. Тот разбил стекла его машины

08:04
Джей Ар Смит. Фото USA Today Sports
Джей Ар Смит. Фото USA Today Sports
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Бывший игрок «Кливленда» Джей Ар Смит избил одного из участников беспорядков в Лос-Анджелесе. Белокожий человек разбил окна машины баскетболиста, после чего игрок догнал и избил его, сообщает Clutch Points.

Позже Смит записал видео, в котором объяснил, что напал на человека, который совершил акт вандализма.

Смит и его бывший партнер по «Кавальерс» Джордан Кларксон участвовали в протестах, которые прошли в субботу в Лос-Анджелесе.

В нескольких городах США проходят массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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