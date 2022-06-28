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Сегодня, 14:02

Дюрант останется в «Бруклине» как минимум на сезон-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант останется в команде еще как минимум на сезон-22/23, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Контракт Дюранта с «Нетс» рассчитан еще на четыре года с зарплатой 44,1 миллиона, 47,6 миллиона, 51,2 миллиона и 54,7 миллиона долларов соответственно.

Ранее сообщалось, что Дюрант может покинуть «Нетс», если его одноклубник Кайри Ирвинг не продлит контракт в нынешнее межсезонье.

Однако 30-летний американец воспользовался опцией в действующем соглашении и продлил контракт на следующий сезон, в котором заработает 36 миллионов долларов.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
Кевин Дюрант
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