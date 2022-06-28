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Сегодня, 06:15

Джон Уолл выкупил свой контракт с «Хьюстоном» и планирует перейти в «Клипперс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий Джон Уолл выкупил свой контракт у «Хьюстона», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Соглашение 31-летнего американца с «Рокетс» действовало до конца сезона-2022/23. По контракту баскетболист должен был получить 47,4 миллиона долларов, игрок отказался от 6,5 миллиона ради того, чтобы стать свободным агентом.

По данным источника, Уолл с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Клипперс».

Уолл перешел в «Хьюстон» в декабре 2020 года в результате обмена из «Вашингтона». В сезоне-2020/21 разыгрывающий принял участие в 40 матчах и набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи и 3,2 подбора за игру. В прошлом сезоне баскетболист не выступал по обоюдному согласию с руководством «Хьюстона».

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1541598748819718144
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Хьюстон Рокетс
Джон Уолл
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