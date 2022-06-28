Расселл Уэстбрук воспользовался опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2022/23

Разыгрывающий защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук продлил контракт с «озерниками» еще на сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

За предстоящий чемпионат по своему последнему году в соглашении Уэстбрук получит 47,1 миллиона долларов. Он — второй самый высокооплачиваемый баскетболист в сезоне-2022/23 после Стефена Карри (48 миллионов).

Статистика 33-летнего Уэстбрука в прошедшем сезоне была худшей с 2010 года: 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи за 34 минуты.