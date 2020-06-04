Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси поделился мнением о протестах в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Дело не в конкретном инциденте, — цитирует Sportsnet Кейси. — Подобные вещи случаются очень часто. Некоторые действуют неприкрыто, некоторые — скрытно и едва заметно. Сейчас важно, что белые тренеры поддерживают протест, выступая против расизма и несправедливости. Это действительно может все серьезно изменить. Мы начинаем менять то, как все устроено. Сегодня люди всех рас и религий выходят на улицы, протестуют ради правого дела. Это дает мне надежду.