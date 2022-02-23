Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 15:08

Дрэймонд Грин: «Надеюсь, что однажды спортсмены перестанут спорить с тем, что спортсмены — тупые»

Дрэймонд Грин считает, что спортсмены должны перестать спорить с тем, что они тупые
Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на мнение, что многие спортсмены не очень умные.

«Я надеюсь, что однажды спортсмены перестанут спорить с тем, что спортсмены — тупые. На самом деле это так. Мы занимаемся бизнесом, однако 90 процентов из нас в нем не разбираются. Но при этом у нас хватает наглости злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены тупые», — написал Грин в Twitter.

После этого поста баскетболист написал еще один.

«Хотя нет ничего более забавного, чем болван, который думает, что все спортсмены тупые. Дурачок», — добавил Грин.

31-летний спортсмен выступает за «Голден Стэйт» с 2012 года. В текущем сезоне НБА Грин сыграл 34 матча, в которых в среднем набирал 7,9 очка за игру.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
1
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бруклин» подписал Драгича
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости