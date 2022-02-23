Дрэймонд Грин считает, что спортсмены должны перестать спорить с тем, что они тупые

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на мнение, что многие спортсмены не очень умные.

«Я надеюсь, что однажды спортсмены перестанут спорить с тем, что спортсмены — тупые. На самом деле это так. Мы занимаемся бизнесом, однако 90 процентов из нас в нем не разбираются. Но при этом у нас хватает наглости злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены тупые», — написал Грин в Twitter.

My hope is that one day, athletes stop fighting the athletes are dumb thing. We actually are. We are the CEOs of a business. Yet 90% doesn't understand the business. But have the nerve to get mad when someone says Athletes are dumb. — Draymond Green (@Money23Green) February 22, 2022

После этого поста баскетболист написал еще один.

«Хотя нет ничего более забавного, чем болван, который думает, что все спортсмены тупые. Дурачок», — добавил Грин.

Nothing is more hilarious than the dummy that thinks every single athlete is dumb though. Dummy ??? — Draymond Green (@Money23Green) February 22, 2022

31-летний спортсмен выступает за «Голден Стэйт» с 2012 года. В текущем сезоне НБА Грин сыграл 34 матча, в которых в среднем набирал 7,9 очка за игру.