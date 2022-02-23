Дрэймонд Грин: «Надеюсь, что однажды спортсмены перестанут спорить с тем, что спортсмены — тупые»
Дрэймонд Грин считает, что спортсмены должны перестать спорить с тем, что они тупые
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на мнение, что многие спортсмены не очень умные.
«Я надеюсь, что однажды спортсмены перестанут спорить с тем, что спортсмены — тупые. На самом деле это так. Мы занимаемся бизнесом, однако 90 процентов из нас в нем не разбираются. Но при этом у нас хватает наглости злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены тупые», — написал Грин в Twitter.
После этого поста баскетболист написал еще один.
«Хотя нет ничего более забавного, чем болван, который думает, что все спортсмены тупые. Дурачок», — добавил Грин.
31-летний спортсмен выступает за «Голден Стэйт» с 2012 года. В текущем сезоне НБА Грин сыграл 34 матча, в которых в среднем набирал 7,9 очка за игру.
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