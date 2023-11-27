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Дрэймонд Грин не жалеет об инциденте, когда душил центрового «Миннесоты» Гобера

Руслан Минаев
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался об инциденте в матче с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НБА.

«В моей жизни нет места сожалениям. Я буду приходить на защиту товарища по команде всякий раз, когда у меня будет такая возможность», — цитирует Грина ESPN.

По ходу встречи между игроками возникла стычка. Грин, прибежавший на помощь одноклубнику Клэю Томпсону, схватил центрового «Тимбервулвз» Руди Гобера за шею.

После просмотра видеоповтора судьи удалили игроков «Уорриорз» Томпсона и Грина и форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниелса. Грин также был дисквалифицирован на 5 игр.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
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