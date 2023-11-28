Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:30

«Филадельфия» разгромила «Лейкерс», Эмбиид оформил трипл-дабл

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Филадельфия» дома разгромила «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:94.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси — 31 очко.

«Филадельфия» одержала 12-ю победу в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 10 победами и 8 поражениями — на 8-м месте «Запада».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 107:126 (27:31, 27:26, 29:37, 24:32)

Д: Каннингэм (26+7 передач), Томпсон (16), Айви (15+7+7)

В: Кузма (32+12+8), Авдия (16), Галлинари (16)

28 ноября. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Индиана» — «Портленд» — 110:114 (34:30, 26:35, 23:18, 27:31)

И: Халибертон (33+9 передач), Браун, Тернер, Мэтурин (по 11)

П: Грант (34+7 подборов), Брогдон (24+7 передач), Эйтон (22+13 подборов)

28 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Филадельфия» — «Лейкерс» — 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14)

Ф: Макси (31+8 передач), Эмбиид (31+11+11), Моррис (16)

Л: Джеймс (18), Дэвис (17+11 подборов)

28 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
Сгущенка на льду. Чем отличились Валиева и другие фигуристы на «Гран-при» в Москве
Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дрэймонд Грин не жалеет об инциденте, когда душил центрового «Миннесоты» Гобера

Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству сыгранных минут

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости