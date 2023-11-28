«Филадельфия» разгромила «Лейкерс», Эмбиид оформил трипл-дабл

«Филадельфия» дома разгромила «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:94.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси — 31 очко.

«Филадельфия» одержала 12-ю победу в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 10 победами и 8 поражениями — на 8-м месте «Запада».

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«Детройт» — «Вашингтон» — 107:126 (27:31, 27:26, 29:37, 24:32)

Д: Каннингэм (26+7 передач), Томпсон (16), Айви (15+7+7)

В: Кузма (32+12+8), Авдия (16), Галлинари (16)

28 ноября. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Индиана» — «Портленд» — 110:114 (34:30, 26:35, 23:18, 27:31)

И: Халибертон (33+9 передач), Браун, Тернер, Мэтурин (по 11)

П: Грант (34+7 подборов), Брогдон (24+7 передач), Эйтон (22+13 подборов)

28 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Филадельфия» — «Лейкерс» — 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14)

Ф: Макси (31+8 передач), Эмбиид (31+11+11), Моррис (16)

Л: Джеймс (18), Дэвис (17+11 подборов)

28 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».