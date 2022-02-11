51 очко Дончича помогло «Далласу» переиграть «Клипперс»

«Даллас» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:105. «Маверикс» одержали четвертую победу кряду. Команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник победителей Лука Дончич, набравший 51 очко.

«Даллас» идет на 5-м месте в Западной конференции, а «Клипперс» — на 8-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Клипперс» — 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24)

Д: Дончич (51), Финни-Смит (12), Брансон (11), Буллок (11).

К: Моррис (21), Пауэлл (19), Джексон (18), Мэнн (13).