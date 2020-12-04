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Дэвис счастлив продолжить карьеру в «Лейкерс»

09:37
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Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал продление контракта с командой из Лос-Анджелеса.

— Вряд ли были сомнения в том, что я останусь в «Лейкерс», — сказал в эфире Sportsnet Дэвис. — Я просто хотел определиться с деталями. Я хочу выступать за «Лейкерс», мне нравится в Лос-Анджелесе. Я проводил здесь каждое лето, а теперь буду постоянно тут жить на протяжении следующих пяти лет.

Ранее стало известно, что 27-летний американец подписал новое пятилетнее соглашение с клубом, по которому заработает 190 миллионов долларов.

Дэвис перешел в «Лейкерс» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 он оформил с командой чемпионский титул, набирая в среднем 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 ассиста и 2,3 блокшота за матч.

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