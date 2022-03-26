«Детройт» проиграл «Вашингтону», «Шарлотт» обыграл «Юту»

«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:101. В другой встрече «Детройт» дома проиграл «Вашингтону» — 97:100.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Юта» — 107:101 (23:24, 31:27, 23:27, 30:23)

Ш: Бриджес (26 + 11 подборов), Розир (25), Болл (21).

Ю: Митчелл (26), Кларксон (19), Эрнангомес (14).

«Детройт» — «Вашингтон» — 97:100 (24:25, 20:35, 26:19, 27:21)

Д: Бэгли (25), Каннингем (22), Стюарт (12).

В: Порзингис (30 + 10 подборов), Авдия (21 + 10 подборов), Хатимура (11).